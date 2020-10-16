Мир Декстер возвращается! Showtime анонсировал выход нового сезона культового сериала

2020-10-16 22:12 162

Канал Showtime анонсировал в 2021 году возвращение на экраны культового сериала о маньяке-судмедэксперте "Декстер". Спустя 8 лет после закрытия проекта, телеканал заказал новый сезон, который будет состоять всего из десяти серий.

Как сообщает Deadline, исполнитель главной роли Майкл С. Холл вернется к роли Декстера, а Клайд Филлипс станет шоураннером.

Производство проекта стартует в начале 2021 года, а премьера намечена на осень того же года.

"Декстер — это особый сериал для миллионов его поклонников и для Showtime. Мы вернулись бы к этому уникальному персонажу, только если бы нашли творческий подход, достойный этого блестящего сериала. И я рад сообщить, что Клайд Филлипс и Майкл Си Холл нашли его. Мы с нетерпением ждем, когда начнутся съемки и мы сможем показать сериал миру", — сказал президент Showtime Гэри Левин.

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