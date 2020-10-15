Политика Стали известны все пять вопросов, которые зададут украинцам на всенародном опросе

2020-10-15 17:00 192

 

В сети опубликовали все пять вопросов, которые планируют вынести на всенародный опрос в день местных выборов 25 октября.

По данным издания, советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что это именно те вопросы, которые планируют задать украинцам.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время еще продолжаются обсуждения по последнему вопросу.

Так, 25 октября украинцев планируют спросить:

  • Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
  • Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
  • Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
  • Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелых больных?
  • Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

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