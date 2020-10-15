В украинской футбольной команде высшего дивизиона коронавирусом заразились 27 человек

В футбольном клубе "Александрия" у 27 человек среди игроков и персонала обнаружили коронавирус.
Об этом сообщает Тribuna.com.
Результаты ПЦР-тестов в ФК получили 13 октября. Имена заразившихся игроков и персонала клуба не уточняются.
15 инфицированных находятся на самоизоляции по месту жительства родителей, за 11 наблюдают семейные врачи Александрии, за 1 – районная больница. У всех нормальная температура, других симптомов болезни тоже нет.
Напомним, 15 октября в Украине число зараженных Covid-19 выросло на 5 062 человека.
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