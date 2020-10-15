Коронавирус В украинской футбольной команде высшего дивизиона коронавирусом заразились 27 человек

2020-10-15 17:30 174

В футбольном клубе "Александрия" у 27 человек среди игроков и персонала обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает Тribuna.com.

Результаты ПЦР-тестов в ФК получили 13 октября. Имена заразившихся игроков и персонала клуба не уточняются.

15 инфицированных находятся на самоизоляции по месту жительства родителей, за 11 наблюдают семейные врачи Александрии, за 1 – районная больница. У всех нормальная температура, других симптомов болезни тоже нет.

Напомним, 15 октября в Украине число зараженных Covid-19 выросло на 5 062 человека.

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