Коронавирус Сколько украинцев умрет от коронавируса до конца года: появился страшный прогноз

2020-10-15 21:30 222

 

Эксперты Киевской школы экономики считают, что если не ввести комплексные карантин в зонах активного распространения коронавируса, то к концу года от COVID-19 в Украине могут умереть до 20 000 человек

Об этом говорится на официальном сайте школы.

"По четырем основным показателям оценки ситуации с COVID-19, Украина - среди стран с наиболее сложным положением. Украина на седьмом месте по количеству новых случаев заболевания COVID-19. По показателю смертности - четвертая. По тестированию и выявлению больных COVID-19 Украина - на последнем месте в Европе. Похожая ситуация в Чехии, где власть ввела жесткий карантин: закрыты школы и детсады, запрещены массовые мероприятия", - говорит руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк.

 Согласно моделированием Киевской школы экономики, Украина движется к худшему сценарию пандемии, и, если ситуация не улучшится, то в стране могут умереть до 20 000 человек. А загруженность на медицинскую систему станет максимальной, а чтобы она выдержала нужно вводить четкие ограничения немедленно.

Они считают, что в первую очередь нужно:

  • Ввести комплексный карантин в областях активной вспышки коронавируса.
  • Усилить готовность больниц к пиковой нагрузки.
  • Увеличить мощности тестирования.

"Комплексные карантинные ограничения должны вводиться в тех областях, районах или городах, где мы наблюдаем активный рост заболеваемости в динамике. Ограничения должны действовать в тех сферах, где могут одновременно находиться много людей и активно распространять вирус. Важным фактором является также соблюдение установленных ограничений", - считают эксперты.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Украину накроет серьезное похолодание и дожди: синоптик назвала дату

2020-10-15 20:30 249

Человечество может столкнуться с еще одним штаммом коронавируса: названы симптомы

2020-10-15 19:30 315

«Нам всем надо дожить до апреля». Неутешительный прогноз от известного украинского инфекциониста

2020-10-15 18:30 333

В украинской футбольной команде высшего дивизиона коронавирусом заразились 27 человек

2020-10-15 17:30 294

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Сколько украинцев умрет от коронавируса до конца года: появился страшный прогноз

2020-10-15 21:30 222

Человечество может столкнуться с еще одним штаммом коронавируса: названы симптомы

2020-10-15 19:30 315

«Нам всем надо дожить до апреля». Неутешительный прогноз от известного украинского инфекциониста

2020-10-15 18:30 333

В украинской футбольной команде высшего дивизиона коронавирусом заразились 27 человек

2020-10-15 17:30 294
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Сколько украинцев умрет от коронавируса до конца года: появился страшный прогноз 2020-10-15 21:30 222
Человечество может столкнуться с еще одним штаммом коронавируса: названы симптомы 2020-10-15 19:30 315
«Нам всем надо дожить до апреля». Неутешительный прогноз от известного украинского инфекциониста 2020-10-15 18:30 333
В украинской футбольной команде высшего дивизиона коронавирусом заразились 27 человек 2020-10-15 17:30 294

Лента

22:00 Украинцев предупредили о подорожании газа и отопления
21:30 Сколько украинцев умрет от коронавируса до конца года: появился страшный прогноз
21:00 Алиев заявил об освобождении до 50 сел в Карабахе
20:38 Стало известно, кто стоял за созданием армии клонов на мэрских выборах в Одессе
20:30 Украину накроет серьезное похолодание и дожди: синоптик назвала дату
20:00 Штрафы обернулись для украинцев блокировкой счетов и конфискацией, пострадавших тысячи: "Оплатить почти невозможно"
19:30 Человечество может столкнуться с еще одним штаммом коронавируса: названы симптомы
19:00 Украинцев ждет новый неприятный сюрприз, что подорожает на этот раз: «стоимость вырастет в…»
18:30 «Нам всем надо дожить до апреля». Неутешительный прогноз от известного украинского инфекциониста
18:00 Президент Китая призвал армию готовиться к войне