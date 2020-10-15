Коронавирус Сколько украинцев умрет от коронавируса до конца года: появился страшный прогноз

2020-10-15 21:30 222

Эксперты Киевской школы экономики считают, что если не ввести комплексные карантин в зонах активного распространения коронавируса, то к концу года от COVID-19 в Украине могут умереть до 20 000 человек

Об этом говорится на официальном сайте школы.

"По четырем основным показателям оценки ситуации с COVID-19, Украина - среди стран с наиболее сложным положением. Украина на седьмом месте по количеству новых случаев заболевания COVID-19. По показателю смертности - четвертая. По тестированию и выявлению больных COVID-19 Украина - на последнем месте в Европе. Похожая ситуация в Чехии, где власть ввела жесткий карантин: закрыты школы и детсады, запрещены массовые мероприятия", - говорит руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк.

Согласно моделированием Киевской школы экономики, Украина движется к худшему сценарию пандемии, и, если ситуация не улучшится, то в стране могут умереть до 20 000 человек. А загруженность на медицинскую систему станет максимальной, а чтобы она выдержала нужно вводить четкие ограничения немедленно.

Они считают, что в первую очередь нужно:

Ввести комплексный карантин в областях активной вспышки коронавируса.

Усилить готовность больниц к пиковой нагрузки.

Увеличить мощности тестирования.

"Комплексные карантинные ограничения должны вводиться в тех областях, районах или городах, где мы наблюдаем активный рост заболеваемости в динамике. Ограничения должны действовать в тех сферах, где могут одновременно находиться много людей и активно распространять вирус. Важным фактором является также соблюдение установленных ограничений", - считают эксперты.

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