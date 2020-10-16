В Минздраве заявили, что не станут закрывать школы и останавливать транспорт

В большинстве регионов Украины не будут останавливать общественный транспорт и заведения торговли из-за вспышки коронавируса.
"В большинстве регионов не будут останавливать общественный транспорт и будет разрешена работа детских заведений образования, а также не будет остановлена работа заведений торговли", - заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам важно соблюдать те меры безопасности, которые есть на сегодня. Это позволит сначала стабилизировать ситуацию, а потом снизить количество новых заболевших.
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