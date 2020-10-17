Спорт Бой Ломаченко – Лопес официально пройдет без зрителей

2020-10-17 12:30 261

Поединок смогут посетить только близкие люди боксеров.

Поединок между обладателем титулов WBA, WBO и WBC в легком весе Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпионом IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет без зрителей, сообщает ESPN.

По информации источника, на бой пропустят лишь родственников и избранных друзей боксеров. Все они пройдут тест на коронавирус.

ZN:UA проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Лопес.

Напомним, поединок состоится 17 октября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Победитель противостояния станет абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Изначально бой Ломаченко и Лопеса должен был пройти 30 мая в Нью-Йорке в "Мэдисон-сквэр-гарден", но был перенесен из-за коронавируса.

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