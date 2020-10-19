Политика Президент Армении заявил о готовности признать независимость Нагорного Карабаха

2020-10-19 13:12 279

Официальный Ереван признает независимость Нагорного Карабаха, если станет ясно, что Баку не намерен урегулировать ситуацию мирным путем, заявил президент Армении Армен Саркисян.

"То есть непризнание Арменией независимости связано только с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров.

Это такой тоннель. И если в конце этого тоннеля есть свет - свет окончательного мирного решения проблемы Нагорного Карабаха, - то тогда можно подождать еще", - пояснил армянский лидер

Кроме того, Саркисян отметил, что Верховный совет Армении проголосовал за признание Нагорного Карабаха незадолго до распада СССР. Однако в 1994 году, после того как Баку и Ереван договорились о прекращении огня, армянская сторона "приостановила" признание независимости, чтобы "не усложнять" минский процесс по урегулированию конфликта.

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