Политика Эрдоган обвинил США, РФ и Францию в оружейной поддержке Армении

2020-10-19 14:11 276

Власти США, России и Франции, возглавляющих минскую группу ОБСЕ, оказывают всевозможную оружейную поддержку Армении, сообщает информагентство Anadolu.

Как заявил президент Турции, США, Россия и Франция за 30 лет так и не завершали переговоры в формате минской группы по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Также турецкий лидер выразил поддержку Азербайджану в конфликте, однако подчеркнул, что не снабжает оружием азербайджанскую армию.

"Мы молимся за них. Надеемся, что они добьются этого успешно", - сказал он.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал третьи страны воздержаться от участия в конфликте в Нагорном Карабахе.

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