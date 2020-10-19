Коронавирус Коронавирус атаковал Харьков: больницы переполнены, нехватка врачей и коек

2020-10-19 18:00 75

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что ситуация с коронавирусом в Харькове крайне критическая.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, «шутки закончились».

«С сегодняшнего дня Харьков и некоторые районы области официально в „красной зоне“ карантина. Что это значит? Во-первых, это означает, что ситуация в городе крайне критическая», — написал он.

Кучер добавил, что людям «самоуверенно обещали „порвать коронавирус“, но что-то пошло не так».

«Вы поверили в чудо, но чуда не произошло. Случилось то, что мы видели ранее в Италии», — написал он.

По словам Кучера, в Харькове переполненные больницы, нехватка врачей и коек, а также тысячи больных, которых вынуждены развозить по больницам области.

По состоянию на понедельник, 19 октября, в Харьковской области всего подтвердили 29113 случая коронавируса, 445 случаев — летальные.

В Украине растет заболеваемость коронавирусом. По состоянию на 19 октября общее количество зафиксированных случаев заражения превысило 300 тысяч. За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 4766 человек. 17 октября был зафиксирован новый антирекорд — за сутки заболело почти 6500 человек.

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