Коронавирус Власть гонит пенсионеров на выборы несмотря на рекомендации Минздрава: «Опасность грозит украинцам старше...»

2020-10-19 20:30 372

 

Минздрав на фоне роста числа зараженных китайским вирусом призывает переводить украинцев на удаленку и избегать массовых скоплений людей, при этом власть и не думает переносить выборы

В последние недели в Украине регулярно обновляются антирекорды по числу зараженных китайским вирусом. На фоне ухудшения ситуации представители МОЗ выступили с призывом к украинским работодателям о переведении сотрудников на удаленный режим работы. Также просят по максимуму сократить рабочие совещания, сообщает УП.

«Старайтесь максимально избегать нахождения в тех помещениях, где есть скопления людей. Каждый работодатель, каждый руководитель предприятия должен организовывать работу своих сотрудников так, чтобы все те, кто может работать удаленно, работали удаленно…Не нужно лишний раз собирать людей. Не нужно лишний раз организовывать встречи, совещания в живом формате», - говорится в заявлении представителей министерства.

Также в Минздраве призвали украинцев категорически отказаться от посещения свадеб, концертов и других массовых мероприятий.

При этом, несмотря на такую ситуацию в стране, власти даже не думают о переносе выборов 25 октября, хотя очевидно, что риск подхватить вирус во время голосования будет предельно высоким. Особенно большая опасность грозит украинцам старше 50 лет, у которых болезнь протекает гораздо тяжелее, чем у молодых людей.

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