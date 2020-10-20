Политика Совбез ООН рассмотрел вопрос прекращения огня в Нагорном Карабахе

2020-10-20 13:44 201

На закрытой встрече представители стран Совета Безопасности ООН обсудили необходимость наблюдения за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе. Контролем за соблюдением режима "тишины" может заняться как наблюдательная миссия ООН, так и миссия ОБСЕ.

"Сейчас необходимо обеспечить выполнение прекращения огня - это самый насущный вопрос, так как соответствующее соглашение было достигнуто, но не соблюдалось.

Главным вопросом остается то, как обеспечить контроль за его выполнением", -  заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, члены Совета достаточно едины во мнениях относительно карабахского конфликта.

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