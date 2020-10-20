Политика Зеленский пояснил, чем в ТКГ помогут представители религиозных организаций

2020-10-20 14:42 168

Шестой президент Владимир Зеленский поблагодарил представителей религиозных организаций за участие в заседании Трехсторонней контактной группы и высказался за их привлечение в ее работу в области гуманитарных вопросов. Об этом президент заявил во время встречи с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, сообщает его пресс-служба.

По мнению президента представители религиозных организаций могут заниматься задачами  освобождения пленных, обеспечения доступа Красного Креста в места содержания на временно оккупированных территориях.

Напомним, 15 сентября стало известно, что украинская сторона передала в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) список из четырех категорий удерживаемых лиц. Также состоялось очередное заседание ТГК по Донбассу в режиме видеоконференции.

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Политика

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