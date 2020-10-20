Политика Послание Зеленского в Верховной Раде - о чем и как на этот раз говорил президент

2020-10-20 13:12 258

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября выступил с ежегодным обращением к Верховной Раде. В нем он рассказал о стратегических направлениях развития государства, коронавирусе, Донбассе, Крыме, политике и многом другом.

В этом году традиционное послание президента в Раде проходит всего за пять дней до местных выборов в Украине. Вероятно, потому многое из сказанного скорее походит на обещания, нежели на реальные планы и отчет о деятельности за год.

Мы проанализировали все 17 страниц текста (610 строк) речи президента и выяснили, что всего Зеленский в ходе выступления в Верховной Раде сказал 5 044 слова. 

В этом году ровно 110 раз Зеленский упомянул слова Украины и украинцы. При этом 37 раз он сказал "я"и еще 17 раз озвучил слово "президент". Получается, что в среднем на каждой странице его выступления слово "президент" встречалось по одному разу.

16 раз во время своей речи Зеленский вспомнил о Крыме и 8 раз о Донбассе. 

В то же время слово мир прозвучало из уст главы государства всего 7 раз. Хотя слово "война " он использовал лишь дважды. Ровно столько же прозвучало слово "коронавирус". Также дважды в речи президента применялись слова "российский".

Четыре раза Зеленский в Раде упоминал о реформах, шесть раз о медиках и 8 сказал слово "люди". 

 Полный текст ежегодного обращения президента Владимира Зеленского можно прочитать тут.

НАША СПРАВКА:

  •  Ежегодное обращение лидера является традиционным во многих президентско-парламентских и парламентско-президентских государствах.
  • В конституционных монархиях своеобразным аналогом такого послания является "тронная речь" – обращение монарха (короля, королевы, принца и т.п) к парламенту.
  • В Украине начал эту традицию Леонид Кучма своим экономическим докладом в 1995 году. После него все президенты неизменно выступали в посланием в Раде.

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