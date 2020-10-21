Политика Депутаты пытаются через Конституционный суд отменить админреформу

2020-10-21 10:38 279

Представление о конституционности постановления Верховной Рады "Об образовании и ликвидации районов" поступило в Конституционный суд Украины. Об этом говорится в сообщении КСУ.

Авторами представления являются 49 депутатов ВРУ, которые утверждают, что постановление не соответствует ряду статей Конституции.

По мнению депутатов, Верховная Рада в данном случае действовала не конституционным способом, регулируя вопросы территориального устройства постановлением, а не законом.

По словам представителя парламента в Конституционном суде Ольги Совгирь, в представлении заявлено ходатайство о признании производства по этому делу неотложным.

Напомним, в рамках админстративно-территориальной реформы в Украине были упразднены 490 районов, вместо них создали 136 новых.

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