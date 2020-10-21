Экономика То ли еще будет: украинцам предрекают ухудшение ситуации с курсом гривны

2020-10-21 19:00 282

В сентябре индекс девальвационных ожиданий в Украине вырос на 3,9 п. - до 160,8. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

При этом индекс потребительских настроений вырос на 3,1 п. и составил 71,6 п. Потребнастроения улучшаются третий месяц подряд.

Индекс текущего положения незначительно вырос и составляет 64,8, что на 2,3 п. выше, чем в августе. Индекс экономических ожиданий возрос на 3,6 п. и составляет 76,1.

В сентябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы стабилен и составляет 143,5, что на 3,4 п. выше показателя прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий также не изменился значительно - вырос на 0,8 п. до уровня 186,8.

"Потребители улучшили свои ожидания относительно изменения личного материального положения. Этот результат связан с ростом занятости и оживлением деловой активности (согласно исследованию НБУ, деловые ожидания предприятий также улучшились в третьем квартале). В то же время потребители сохраняют осторожность относительно своих затрат: индекс целесообразности делать крупные покупки не изменился", - отмечают аналитики.

Ранее в Верховной Раде и Кабмине заявили, что оснований для падения гривны до конца года нет и серьезных колебаний на валютном рынке не ожидается.

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