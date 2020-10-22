Спорт Лига чемпионов: Шахтер по итогам первого тура возглавил группу В

2020-10-22 13:14 171

Донецкий Шахтер по итогам первого тура группового этапа Лиги чемпионов возглавил группу В.

"Горняки" в стартовом матче турнира неожиданно обыграли мадридский Реал (3:2), набрав три очка, а в другом матче Интер и Боруссия С сыграли вничью (2:2), и набрали только по одному баллу.

В следующем туре Шахтер в Киеве на НСК Олимпийский примет Интер, и попытается взять реванш за разгромное поражение в полуфинале прошлого розыгрыша Лиги Европы.

А вот мадридский Реал отправится в гости к менхенгладбахской Боруссии. Оба поединка состоятся 27 октября.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире