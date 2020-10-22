Коронавирус Есть первая страна ЕС, где число инфицированных уже больше миллиона

2020-10-22 14:46 48

Испания стала первой страной в Европе, где число инфицированных коронавирусом Covid-19 превысило миллион.

Как сообщает The Guardian, спустя шесть недель после того, как в Испании первой среди западноевропейских стран было выявлено 500 тыс. случаев коронавируса, она стала первой, где зарегистрировали миллион.

Всего с начала пандемии в Испании Covid-19 инфицировались более 1 млн 46,6 тыс. человек, из них для 34,3 тыс. заболевание закончилось летальным исходом.  За последнюю неделю в стране было зарегистрировано более 550 смертей от коронавируса.

Напомним, мировым лидером по числу новых случаев Covid-19 по-прежнему остаются США, где коронавирусом заболели 8 млн 578 тыс. 200 граждан страны. Вторую позицию занимает Индия с 7 млн 705 тыс. 158 зафиксированными случаями. Третье место занимает Бразилия – там Covid-19 подтвердился у 5 млн 300 тыс. 649 человек.

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