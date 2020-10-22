Политика Украина обратилась в ООН из-за космических объектов в Крыму

2020-10-22 19:30 273

 

На заседании комитета Генассамблеи ООН миссия Украины заявила о российской милитаризации гражданских космических объектов в аннексированном Крыму.

Как передает «Хвиля», об этом говорится в сообщении украинской миссии в Твиттере

Отмечается, что Россия милитаризирует гражданские космические объекты, захваченные в оккупированном Крыму.

«Передача НИП-16 возле Евпатории под контроль российского Минобороны свидетельствует об усилении милитаристского компонента в политике России как по Крыму, так и открытого космоса», - говорится в сообщении.

При этом реакция российской стороны отсутствует.

Следует отметить, что Центр дальней космической связи (НИП-16) находится в селе Витино недалеко от Евпатории. После аннексиы Крыма Россия включила центр в свою структуру войск воздушно-космической обороны.

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