Спорт Минздрав Украины разрешил допустить зрителей на матч "Шахтер" – "Интер"

2020-10-22 22:00 150

 

На матч Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и миланским "Интером" Минздрав Украины разрешил реализовать 15% билетов от общего числа мест на НСК "Олимпийский".

Минздрав Украины разрешил допустить зрителей на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и миланским "Интером". Об этом сообщает сайт донецкого клуба.

"Шахтер" получил официальное письмо от Министерства здравоохранения Украины относительно проведения матча со зрителями. В нем сообщается, что по результатам проведенного анализа эпидемической ситуации, противоэпидемических мер, которые проводятся в регионах Украины в соответствии с установленным уровнем эпидемической опасности, опыта европейских стран, начавших допуск зрителей на футбольные поединки, Минздрав Украины считает возможным привлечение зрителей на матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Интер", – говорится в сообщении.

При этом Минздрав разрешил реализовать только 15% билетов от общего числа мест на НСК "Олимпийский", где пройдет игра.

Принимающую сторону также обязали придерживаться всех установленных противоэпидемических мер.

Матч между "Шахтером" и "Интером" пройдет в Киеве 27 октября.

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