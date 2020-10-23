Коронавирус Стала известна точная дата экстренного саммита ЕС по второй волне коронавируса

2020-10-23 11:14 279

Глава Евросовета Шарль Мишель принял решение провести 29 октября саммит глав государств и правительств Евросоюза в связи с пандемией коронавируса. 

"Приглашаю лидеров на неформальную видеоконференцию 29 октября 2020 года по COVID-19. Мы должны усилить наши коллективные усилия в борьбе с COVID-19", - сообщил он на своей странице в Twitter.

Также , Мишель уточнил, что данная встреча состоится в онлайн-формате.

Напомним, это третий саммит ЕС в текущем месяце, однако первый, который посвященный исключительно методам борьбы с пандемией коронавируса.

В мире зафиксировано более 41,5 миллиона случаев COVID-19, из них почти 31 миллион закончились выздоровлением и более 1,1 миллиона – смертью. При этом в Европе подтверждено более 7,5 миллиона случаев.

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