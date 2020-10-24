Коронавирус В США одобрили первый препарат для лечения COVID-19

2020-10-24 11:00 309

В США разрешили применять препарат ремдесивир для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на ZN.UA

Препарат стал первым одобренным Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) лекарством, которое посчитали безопасным и эффективным для лечения коронавирусной инфекции. Именно препаратом Veklury (торговое название ремдесевира) лечили от коронавируса президента США Дональда Трампа.

В Украине в протокол лечения коронавирусной инфекции препарат Veklury включили еще в марте. В начале эпидемии его производила только американская фармацевтическая компания Gilead Sciences, Inc. На данный момент лицензии на производство препарата ремдесивир переданы девяти компаниям в Индии, Египте и Пакистане для 127 стран азиатского рынка девяти компаниям в Индии, Египте и Пакистане. По информации ZN.UA, в Украине ремдесивир должен появиться до 1 декабря.

Лекарство стало широко доступным в медицинских учреждениях США благодаря быстрому расширению производственных мощностей. По оценкам аналитиков, продажи ремдесивира в мире составят 2,3 млрд долларов в 2020 году и 2,1 млрд долларов в 2021 году.

Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что большая часть лекарственных препаратов, которыми лечат больных коронавирсной инфекцией, не эффективны. Выводы ВОЗ базируются на исследовании врачебной практики больных COVID-19 в больницах более 30 стран мира.

«Схемы применения ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира/ритонавира, а также интерферона имели незначительное влияние на показатель смертности или на течение заболевания COVID-19 в течение 28 дней у госпитализированных пациентов», - говорится в заявлении ВОЗ.

Напомним, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил о том, что дексаметазон является единственным медицинским препаратом, которому удалось доказать эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией. «Могу с уверенностью утверждать лишь то, что кортикостероид дексаметазон все еще относится к эффективному терапевтическому средству, способному оказывать благопряитный эффект даже на состояние здоровья пациентов, у которых коронавирус проходит в тяжелой форме. Других подобных препаратов сейчас нет», — сказал он.

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