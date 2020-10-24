Политика Беларусь изменила правила пересечения границы

2020-10-24 11:30 339

С сегодняшнего дня изменились правила въезда-выезда пересечения границы с Беларусью.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

"С сегодняшнего дня вступило в силу постановление правительства Беларуси №591, предусматривающее ряд правил, которых следует придерживаться при пересечении границы", - говорится в сообщении.

Так, при въезде в Беларусь для граждан, иностранцев и лиц без гражданства, находящихся в странах "красной зоны", необходимо пройти 10-дневную самоизоляцию.

Также самоизоляцию должны пройти те, кто транзитом проезжал одну из стран "красной зоны" и не имеющие документального подтверждения, что транзит не превышал 24 часа.

Напомним, что сейчас в перечень стран "красной зоны" относится 131 страна, включая Украину.

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