У президента Польши обнаружили коронавирус: недавно он встречался с Зеленским

Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом после визита в Украину.
Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Блажей Спихальский в Twitter.
Самочувствие Дуды, несмотря на позитивный результат теста на COVID-19, хорошее.
"Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами", - написал Спихальский.
Напомним, с 11 по 13 октября Дуда находился в Украине и встречался с Владимиром Зеленским.
Отмечают, что в Польше за все время пандемии коронавирус обнаружили у более 214 тысячи человек. От осложнений болезни скончались больше 4 тысяч поляков.
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