Коронавирус У президента Польши обнаружили коронавирус: недавно он встречался с Зеленским

2020-10-24 15:00 240

 

Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом после визита в Украину.

Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Блажей Спихальский в Twitter.

Самочувствие Дуды, несмотря на позитивный результат теста на COVID-19, хорошее.

"Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами", - написал Спихальский.

Напомним, с 11 по 13 октября Дуда находился в Украине и встречался с Владимиром Зеленским.

Отмечают, что в Польше за все время пандемии коронавирус обнаружили у более 214 тысячи человек. От осложнений болезни скончались больше 4 тысяч поляков.

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