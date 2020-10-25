Спорт Нурмагомедов завершил карьеру после победы над Гэтжи

2020-10-25 15:00 279

Чемпион UFC в легком весе принял решение завершить профессиональную карьеру.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов официально объявил о завершении карьеру.

Россиянин победил Джастина Гэтжи на UFC 254 и защитил свой чемпионский титул, после чего в интервью сообщил, что это был его последний бой.

"Я хочу сказать, что это мой последний бой. Единственное, чего мне хочется - это быть на первом месте вне зависимости от весовой категории.

Я заслужил это, у меня 29-0, у меня нет поражений. Я благодарен руководству промоушена, всем спасибо, но это мой последний бой. Я не хочу идти дальше без отца", - заявил Нурмагомедов.

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