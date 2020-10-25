Политика Местные выборы 2020: что нельзя делать на избирательных участках

2020-10-25 08:30 54

25 октября в Украине пройдут местные выборы. В полиции напомнили о том, что нельзя делать на избирательных участках.

Как сообщили в пресс-центре Национальной полиции Украины, каждый избиратель может обратиться к главе комиссии, наблюдателям или полицейским, если заметит любое из нарушений.

Нарушением считается:

повреждение урны для голосования;

ненужные пометки на бюллетенях;

нахождение нескольких избирателей в одной кабинке для голосования;

получение бюллетеней от других лиц, а не от членов комиссии;

распространение рекламы и агитация;

В день голосования, как и в день перед ним, запрещается политическая агитация. За агитацию в день местных выборов предусмотрены штрафы в размере от 850 до 1360 грн для должностных лиц и от 510 до 850 грн — для других граждан.

Напомним, что в Харьковской области за порядком на местных выборах будут следить 9 тыс. полицейских, из них 6 тыс. будут работать на избирательных участках.

Также СБУ призывает граждан сообщать о нарушениях избирательного процесса. При наличии соответствующих данных, по телефону горячей линии: (057)-700-34-50, просят информировать о:

подготовке к террористическим актам или посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля;

подготовке и фактах посягательств на субъекты избирательного процесса, избирательные штабы, ТИК;

преступлениях против избирательных прав и свобод граждан и др.

Кроме того, стало известно, как будут выглядеть волонтеры, которые будут задавать вопросы от президента.

На каждом интервьюере будет характерный жилет с надписью “5 питань від президента”, а рядом – опломбированная урна. Они смогут работать только на выходе из участков, внутрь им заходить запрещено. Также волонтёрам запрещено раздавать агитационную рекламу и опрашивать людей до того, как они проголосуют.

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