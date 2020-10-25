Коронавирус Ученые начали "выращивать" легкие в лабораториях для отслеживания борьбы с коронавирусом

2020-10-25 13:30 177

 

Для исследования, как коронавирус поражает клетки легких, две группы ученых вырастили этот орган из стволовых клеток.

Об этом пишет Indianexpress.

Одно исследование проведено южнокорейскими и британскими учеными, в том числе из Кембриджского университета; другое - исследователями из Университета Дьюка и Университета Северной Каролины.

В обоих исследованиях ученые наблюдали, как вирус повреждает альвеолы в легких. Альвеолы представляют собой воздушные мешочки, похожие на шары, которые поглощают кислород, которым мы дышим, и выделяют углекислый газ, который мы выдыхаем. Повреждение альвеол вызывает пневмонию и острый респираторный дистресс - главную причину смерти при Covid-19.

Обе команды разработали модель с использованием "мини-легких" - органоидов легких. Органоиды были выращены из стволовых клеток, которые воспроизводят самые глубокие части легких, которые атакует SARS-CoV-2. Они называются ячейками AT2.

Команда из Великобритании и Южной Кореи перепрограммировала клетки AT2 обратно на их более раннюю стадию.. Они вырастили самоорганизующиеся, альвеолярные трехмерные структуры, имитирующие поведение ключевой ткани легкого. Когда 3D-модели подверглись воздействию SARS-CoV-2, вирус начал быстро размножаться.

Через шесть часов клетки начали вырабатывать интерфероны - белки, которые действуют как предупреждающие сигналы для соседних клеток. Через 48 часов клетки начали сопротивляться. А через 60 часов после заражения некоторые альвеолярные клетки начали распадаться, что привело к их гибели и повреждению тканей.

В другом исследовании, проведенном клеточным биологом Университета Дьюка Пурушотхамой Рао Тата, команда получила одну клетку легкого, которая размножилась на тысячи копий и создала структуру, напоминающую дыхательные ткани легкого человека. После заражения вирусом модель показала воспалительную реакцию.

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