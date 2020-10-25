Коронавирус В мире зафиксировало более 1,1 миллиона смертей от коронавируса

2020-10-25 14:30 108

 

По состоянию на утро воскресенья, 25 октября, в мире зафиксировано более 42,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Так, всего в мире на COVID-19 инфицировано 42 554 787 человек, из них выздоровели 28 700 387. Количество умерших увеличилось до 1 149 191.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США - 8 575 069 случаев, Индия - 7 814 682) Бразилия - 5 380 635, Россия - 1 487 260, а также Франция - 1 084 659, Аргентина - 1 081 336 и Испания - 1 046 132.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США, Бразилии и Индии.

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