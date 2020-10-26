Спорт ТРЕТИЙ МАТЧ ВТОРОГО СЕЗОНА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛИГИ ПЛАВАНИЯ

2020-10-26 08:39 138

ТРЕТИЙ МАТЧ ВТОРОГО СЕЗОНА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛИГИ ПЛАВАНИЯ:новички из Торонто и Токио не «стушевались» перед финалистом первого сезона Los Angeles Current

Первый день – 24 октября 2020 года, Дунай-Арена (Duna-Arena), Будапешт

В третьем матче Международной Лиги Плавания (ISL) участники первого сезона и неудачники первых матчей – LA Current и римская Aqua Centurions «экзаменуют» новичков – Tokyo Frog Kings и Toronto Titans. При этом LA Current, как финалист прошлого сезона, считался фаворитом. Однако, новички смотрелись вполне конкурентоспособно и дали бой «старожилам».

К сожалению, Aqua Centurions сразу же оказалась в аутсайдерах, в первую очередь – ввиду несбалансированного состава. Так, если мужчины-пловцы «центурионов» по набранным показали третий результат, лишь немного уступив обоим лидерам дня, то женщины итальянской команды вязли более чем в два с половиною раза меньше очков, чем их соперницы. Более того, в заплыве 200 метров брассом «центурионы» даже не смогли выставить на дистанцию вторую участницу, получив за это 4-е штрафных очка.

К слову сказать, по итогам первого дня женщины из LA Current, Tokyo Frog Kings и Toronto Titans набрали практически одинаковое количество очков.

Правда был один момент в первый день, когда казалось, что Aqua Centurions все-таки включатся в борьбу: Николо Мартиненгни (Nicolo Martinengni)и Мартина Карраро (Martina Carraro)выиграли дистанции 50 метров брассом, при том, что вторые номера «центурионов» в этих заплывах стали четвертыми. И сразу же за ними Aqua Centurions выиграли мужскую эстафету 4х100 вольным стилем (второй состав занял 5-е место).

Однако, этим порыв и ограничился; ближе к окончанию игрового дня еще одно первое место «центурионам» принес Михайло Романчук (Mykhaylo Romanchuk).

Команда Toronto Titans вполне достойно смотрелась в первый день и даже лидировала после первого (женский баттерфляй на 100 метров: Луиза Ханссон (Louise Hansson) – 1-е место, Ребекка Смит (Rebecca Smith) – 3-e)и третьего (200 метров у женщин на спине: Лиза Браттон (Lisa Bratton) – 1-е,Кайли Мэсс (Kylie Masse) – 2-е) заплывов.

Кроме того, Кэлси Уог (Kelsey Wog) иАнтон МакКи (Anton McKee)взяли первые места в женском и мужском заплыве на 200 метров брассом, соответственно.Особо можно отметить дележ Шэн Райан (Shane Ryan) c непобедимымRyan Murphy (Райан Мэрфи)1-го места на дистанции 50 метров на спине у мужчин: их результат совпал с точностью до десятых секунды; кстати, третий участник – Такеши Кавамото (Takeshi Kawamoto)из Tokyo Frog Kingsотстал от них всего на 0.1 секунды!

Впрочем, в других заплывах выше второго места «титаны» не поднимались, постепенно отставая от дуэта лидеров.

Ну, а тренеры LA Current и Tokyo Frog Kings сделали ставку на «звезд» и не прогадали. Так, уже упомянутый Райан Мэрфи на своей «коронной» дистанции 200 метров на спине, взял первое место и «джек-пот» на 24 очка, повторив тем самым рекорд Лиги. Только 2-е и 3-е места в этом заплыве уложились в своем отставании от Мэрфи в «джек-пот время», очки за все остальные места ушли победителю; при этом оба призовых места достались «лягушкам».

Еще одним украшением дня стал «дубль» команды из Лос-Анжелеса на дистанции 50 метров вольным стилем у женщин: первое место с одинаковым результатом разделили Бэрил Гасталделло (Beryl Gastaldello)и Абби Вейтзель (Abbey Weitzeil), получив дополнительно 6 очков «джек-пота» от трех последних мест и суммарно принеся команде 22 очка.Гасталделло также выиграла 50 метров на спине.

«Плановую» победу одержал Том Шилдс (Tom Shields)на дистанции 100 метров баттерфляем.

Команда из Токио шла по дистанции ровно, без провалов. Первые места брали Владимир Морозов (Vladimir Morozov)на дистанции 50 метров вольным стилем, Косуке Хагино (Kosuke Hagino)и Юи Охаши (Yui Ohashi) – 200 метров мужского и женскогокомбинированного плавания, соответственно, а также Лия Смит (Leah Smith) – 400 метров вольным стилем у женщин.

Но, если лидеры команды в индивидуальных заплывах демонстрировали примерное равенство сил, то именно эстафеты, в которых очки за занятые места удваиваются, обеспечили LA Current перевес перед вторым днем соревнований.

В четырех эстафетах первые составы Лос-Анжелеса выиграли три первых и одно второе место. При этом были выиграны обе ключевые комбинированные эстафеты 4х100 у мужчин и женщин, что позволит тренерскому штабу LA Current выбрать стиль на скин-рейсы (гонки на выбывание) в завершении второго дня матча.

Справедливости ради, необходимо отметить, что комбинированные эстафеты LA Current были выиграны в крайне упорной борьбе: у женщин первый состав Toronto Titans отстал на 0.52 сек, а у мужчин первый состав Tokyo Frog Kings – на 0.98 сек.

Положение команд после первого дня матча:

LA Current – 262,5 очка

Tokyo Frog Kings – 248,5 очков

Toronto Titans – 208.5 очков

Aqua Centurions – 156.5 очков

Материал подготовлен пресс-службой ISL,

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