Спорт ФИНАЛ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛИГИ ПЛАВАНИЯ ISL: Новый чемпион и девять мировых рекордов

2020-11-25 08:39 133

21-22 ноября в будапештской Duna-Arena состоялся финальный матч второго сезона Международной Лиги Плавания (ISL).

Состав финала совпал с прошлогодним и обладатель Кубка ISL команда Energy Standard (Париж) начала защиту титула против Cali Condors, London Roar и Lоs Angeles Current.

Первый день финала Международной Лиги Плавания стал уникальным с точки зрения побитых мировых рекордов – 7 за 2 часа времени и 20 дистанций. А всего за финальный матч было установлено 9 мировых рекордов.

Из этих рекордов 6 являются официальными, 3 – неофициальными. Дело в том, что Международная Федерация Плавания (FINA) в эстафетах признает рекорды в тех случаях, когда все участники заплыва имеют гражданство одной страны. Поэтому, хотя в первый день мировые рекорды были установлены во всех 4-х эстафетах – мужской и женской 4х100 метров вольным стилем (в обеих – Energy Standard), мужской и женской 4х100 комбинированной, «засчитан» будет только рекорд, установленный командой Cali Condors в женской «комбинации», где все участницы были гражданками США. Однако, в комбинированной эстафете засчитываются индивидуальные рекорды первого участника, и Климент Колесников (Kliment Kolesnikov) из Energy Standard стал самым быстрым в мире в плавании на 100 метров на спине.

Но, главным героем первого дня стал, разумеется, Калеб Дрессель (Caeleb Dressel), установивший сразу два мировых рекорда – в плавании на 100 метров баттерфляем и в плавании на 50 метров вольным стилем. Причем, между этими заплывами прошло всего 40 минут! Особую ценность эти успехи Дресселя имеют в силу того, что он обошел своих принципиальных соперников: в баттерфляе – Чад ле Кло (Chad le Clos) – с «джек-потом» на 15 очков), вольным стилем – Флоран Манаду (Florent Manaudou) – с «джек-потом» на 19 очков).

Интересно, что в активе мужской половины «кондоров» только две эти дистанции оказались победными, «энергетики» смогли их компенсировать победами своих лидеров, да и в целом разрыв в очках, принесенных мужчинами, был невелик между всеми 4-мя командами:

Energy Standard – 118.5

Cali Condors – 116

LA Current – 104

London Roar – 102.5

У «энергетиков» первые места брали Евгений Рылов (Evgeny Rylov) и Илья Шиманович (Ilya Shimanovich), победившие на дистанциях 200 метров на спине и 50 метров брассом с одинаковым джек-потом на 12 очков; в этих заплывах по 3 очка за 6-е места команде Energy Standard добавили Климент Колесников и Фелипе Лима (Felipe Lima), соответственно.

Также Energy Standard выиграла обе мужские эстафеты, как упоминалось выше – с неофициальными мировыми рекордами.

Евгений Рылов, Климент Колесников, Чад ле Кло и Флоран Манаду в заплыве 4х100 метров вольным стилем на 0.68 секунды обошли четверку «кондоров» в составе Калеб Дрессель, Каспер Майчржак (Kasper Majchrzak), Тэйт Джексон (Tate Jackson), и Джастин Ресс (Justin Ress).

А в «комбинации» Климент Колесников, Илья Шиманович, Чад ле Кло и Флоран Манаду на 1.37 секунды обошли LA Current в составе Райана Мэрфи (Ryan Murphy), Фелипе Силва Франка (Felipe Silva Franca), Тома Шилдса (Tom Shields) и Максима Руни (Maxime Rooney), а также «кондоров» (Колмана Стюарта (Coleman Stewart), Ника Финка (Nic Fink), Калеба Дресселя и Джастина Ресса) – на 1.73 секунды.

«Ударная сила» London Roar – Кирилл Пригода (Kirill Prigoda) и Адам Пити (Adam Peaty) взяли 1-е (без джек-пота) и 5-е места на дистанции 200 метров брассом. На дистанции 50 метров брассом Peaty лишь 0.02 секунды уступил Илье Шимановичу, а 5-е место здесь взял Кирилл Пригода.

В заплыве на 400 метров вольным стилем Том Дин (Tom Dean) на 0.19 секунды обошел Данаса Рапсиса (Danas Rapsys) из Energy Standard, взяв минимальный «джек-пот», а Джеймс Гай (James Guy) добавил «львам» еще 2 очка за 7-е место.

У LA Current Эндрю Селискар (Andrew Seliskar) с минимальным «джек-потом» выиграл дистанцию 200 метров комплексного плавания, а Томоэ Хвас (Tomoe Hvas) добавил «потоку» еще 5 очков за 4-е место. В этом заплыве 2-е и 3-е места взяли представители «львов» – Андреас Вазаиос (Andreas Vazaios) и Дункан Скотт (Duncan Scott).

Уверенно выиграл свою коронную дистанцию 50 метров на спине Райан Мэрфи, взяв «джек-пот» на 15 очков, правда, его одноклубник, заняв 7-е место, при данном раскладе очков «потоку» не прибавил.

При примерно равных результатах мужских составов команд, решающим для распределения мест в первый день финала стало выступление женщин. Здесь команды получили следующие очки:

Cali Condors – 151

Energy Standard – 121

London Roar – 97

LA Current – 73

Первую дистанцию матча – 100 метров баттерфляем у женщин в острейшей борьбе с минимальным «джек-потом» выиграла Бэрил Гасталделло (Beryl Gastaldello), опередив Сару Шёстрем (Sarah Sjostrom) на 0.02 секунды, а Эли Тецлофф (Aly Tetzloff) добавила «потоку» 2 очка за 7-е место, но это было единственное первое место у женской половины LA Current.

У «львов» единственное первое место в первый день уверенно взяла Сидней Пикрем (Sydney Pickrem) с «джек-потом» на 12 очков на дистанции 200 метров комплексного плавания; ее одноклубница Сиобан-Мэри О’Коннор (Siobhan-Mary O’Connor) добавила еще 4 очка за 5-е место.

Всю разницу в очках женского состава Cali Condors от Energy Standard обеспечил заплыв на 50 метров брассом, где 0.04 секунды отрыва Лилли Кинг (Lilly King) от Бенедетты Пилато (Benedetta Pilato) оказались ценой «джек-пота» на 19 очков; кроме того, Молли Ханнис (Molly Hannis) добавила «кондорам» 5 очков за 4-е место, а вторая представительница «энергетиков» за 6-е место в данном заплыве очков не получила.

А по остальным женским дистанциям у Cali Condors и Energy Standard – паритет, хотя представительницы «кондоров» выиграли намного больше дистанций.

Беата Нельсон (Beata Nelson) c «джек-потом» на 12 очков победила на дистанции 200 метров на спине, а ее подруга по команде Хали Фликингер (Hali Flickinger) добавила «кондорам» 6 очков за 3-е место.

Лилли Кинг выиграла еще одну дистанцию – 200 метров брассом с «джек-потом» на 12 очков, а Молли Ханнис получила 5 очков за 4-е место. 2-е и 3-е места в этом заплыве достались лондонской команде в лице Анне Лазор (Annie Lazor) и Сидни Пикрем.

Оливия Смолига (Olivia Smoliga) взяла 1-е место на дистанции 50 метров на спине без «джек-пота», а Шерридан Дрессель (Sherridon Dressel) добавила «кондорам» еще 4 очка за 5-е место.

Хали Фликингер победила с минимальным «джек-потом» на дистанции 400 метров вольным стилем, обойдя на 0.92 секунды Сиобан Хоги (Siobhan Haughey) из Energy Standard; Хали Андерсон (Haley Anderson) добавила в командную копилку «кондоров» 6 очков за 3-е место.

В комбинированной женской эстафете команда Cali Condors в составе Оливии Смолиги, Лилли Кинг, Келси Далии (Kelsy Dahlia) и Эрики Браун (Erica Brown), установив мировой рекорд, на 0.62 секунды обошла London Roar в составе Киры Тюссо (Kira Toussaint), Алии Аткинсон (Alia Atkinson), Мэри Виттель (Marie Wattel) и Фреи Андерссон (Freya Andersson) – и на 1.40 секунды – Energy Standard (Эмили Сибом (Emily Seebom), Бенедетта Пилато, Мэйдлин Банич (Madeline Banic) и Сара Шёстрем).

В свою очередь женский состав «энергетиков» одержал двойную победу на дистанции 50 метров вольным стилем – 1-е место уверенно взяла Сара Шёстрем с минимальным «джек-потом», а Фемке Хеемскерк (Femke Heemskerk) была 2-й.

Неофициальный мировой рекорд установила четверка Energy Standard в составе Сиобан Хоги, Пернилле Блюм (Pernille Blume), Фемке Хеемскерк и Сара Шёстрем в эстафете 4х100 вольным стилем, взяв джек-пот на 24 очка (напомним, что в эстафетах очки удваиваются); второй состав добавил еще 8 очков за 5-е место.

Положение команд после первого дня финального матча:

Cali Condors – 267 очков

Energy Standard – 239.5

LA Current – 199.5

London Roar – 177

Первая треть второго дня финала прошла в упорной борьбе, результат которой было непросто предсказать. Так, две женские дистанции выиграла Бэрил Гасталделло из LA Current, правда, без «джек-потов». В первом заплыве дня она на 0.02 секунды обошла Сиобан Хоги из Energy Standard, на 0.04 секунды – свою одноклубницу Эбби Вейтзель (Abbey Weitzeil) и на 0.05 секунды – Фрею Андерссон из London Roar.

Позже – на дистанции 100 метров комплексного плавания Бэрил Гасталделло вновь обошла представительницу «энергетиков», на этот раз – Анастасию Шкурдай (Anastasiya Shkurdai), а Анастасия Горбенко (Anastasiya Gorbenko) прибавила «потоку» еще 6 очков за 3-е место.

На дистанции 100 метров вольным стилем у мужчин победил с минимальным «джек-потом» Калеб Дрессель, а Джастин Ресс принес «кондорам» еще 5 очков за 4-е место. Между ними вклинились «энергетики» Флоран Манаду и Евгений Рылов.

Cali Condors выиграла также две женские дистанции. Хали Фликингер с «джек-потом» на 12 очков была первой в заплыве 200 метров баттерфляем, а ее одноклубница Келси Далия пришла второй (3-е и 4-е здесь взяли представительницы «энергетиков» – Мари-София Харви (Mary-Sophie Harvey) и Сюзанна Якабош (Zsuzsanna Jakabos).

Оливия Смолига с «джек-потом» на 15 очков победила на дистанции 100 метров брассом, обойдя Киру Тюссо из «львов», а Шерридан Дрессель добавила «кондорам» 4 очка за 5-е место.

Команда Energy Standard выиграла две мужские гонки. На дистанции 200 метров баттерфляем Чад ле Кло на 0.09 секунды опередил Тома Шилдса из LA Current, взяв минимальный «джек-пот», а Грегор Зирк (Kregor Zirk) добавил «энергетикам» еще 2 очка за 7-е место.

На дистанции 100 метров брассом Климент Колесников, идя после половины дистанции 4-м, на финише почти на полсекунды обошел Райан Мэрфи из LA Current, а Мэтт Греверс (Matt Grevers) добавил «энергетикам» еще 4 очка за 5-е место.

Cali Condors, набрав 347 очков, чуть увеличил отрыв от Energy Standard (314.5), а London Roar (240) догнал LA Current (240.5).

Однако в этот момент вновь фантастический результат показал Калеб Дрессель на дистанции 100 метров комплексным плаванием, установив свой очередной мировой рекорд и сорвав «джек-пот» на 30 очков; единственным участником заплыва, получившим очки, стал его одноклубник Марчин Чеслак (Marcin Cieslak), приплывший вторым. Команда Cali Condors повторила свой же рекорд – 37 очков за заплыв, в то время как все остальные команды получили по «баранке».

Разрыв «кондоров» от «энергетиков» достиг 70-ти очков и стал практически непреодолимым.

Нужно отдать должное «энергетикам» – они не прекратили борьбу.

Сиобан Хоги c минимальным «джек-потом» выиграла дистанцию 200 метров вольным стилем у женщин, а Фемке Хеемскерк добавила Energy Standard еще 5 очков за 4-е место.

Сара Шёстрем и Мэйдлин Банич с интервалом в 0.07 секунды первыми финишировали в женском заплыве на 50 метров баттерфляем (без «джек-пота»).

Ну, и несомненной моральной сатисфакцией стала победа «энергетиков» в смешанной эстафете 4х100 вольным стилем, где Евгений Рылов, Флоран Манаду, Сара Шёстрем и Сиобан Хоги обошли на 0.51 секунды четверку «кондоров» – Калеба Дресселя, Джастина Ресса, Оливию Смолигу и Эрику Браун; третьими финишировал второй состав Energy Standard – Чад ле Кло, Климент Колесников, Пернилле Блюм и Фемке Хеемскерк.

Однако, Cali Condors удержала «энергетиков» на комфортном расстоянии усилиями своих лидеров.

Так, неутомимый Калеб Дрессель выиграл с минимальным «джек-потом» заплыв на 50 метров баттерфляем, а его партнер Марчин Чеслак добавил 3 очка за 6-е место.

С «джек-потом» на 15 очков выиграла свою коронную дистанцию 100 метров брассом Лилли Кинг, а ее напарница Молли Ханнис добавила «кондорам» еще 6 очков за 3-е место.

Однако, наиболее мощный финишный рывок в финальном матче продемонстрировала London Roar, уверенно обойдя LA Current и заняв почетное третье место.

Дункан Скотт выиграл две дистанции – 200 метров вольным стилем без «джек-пота» (второй участник команды добавил «львам» 3.5 очка за дележ 5-6 места) и 400 метров комплексного плавания – также без «джек-пота», а Том Дин получил 6 очков за 3-е место.

Сидни Пикрем на дистанции 400 метров комплексного плавания у женщин обошла Хали Фликингер на 0.66 секунды и получила «джек-пот» на 12 очков, второй номер «львов» взяла 5 очков за 4-е место.

Но главным героем London Roar, несомненно, стал Адам Пити, побивший мировой рекорд в плавании на 100 метров брассом. Интересно, что борьба на дистанции была столь упорной, что он обошел Илью Шимановича из Energy Standard всего на 0.08 секунды и не получил «джек-пота». Второй участник от «львов» – Кирилл Пригода внес в командную копилку еще 5 очков за 4-е место.

Перед скин-рейсами положение команд было следующим: Cali Condors, набрав 491.5 очка, далеко оторвалась от Energy Standard (424.5), а London Roar (333) уже практически гарантировала себе 3-е место, оставив 4-е для LA Current – 296.

Стиль скин-рейсов выбирали победители комбинированных эстафет в конце первого дня матча.

Выбор «кондорами» стиля женских скин-рейсов «под» Лилли Кинг, которую «страховала» Молли Ханнис, оказался полностью оправданным: обе участницы Cali Condors вышли в полуфинал – Кинг с первого места, взяв «джек-пот» на 12 очков, а Ханнис – с 3-го. Компанию им составили Бенедетта Пилато из Energy Standard и Аля Аткинсон из London Roar.

Однако, в финал вышли только представительницы «кондоров», где вполне заслуженно победила Лилли Кинг.

В женских скин-рейсах Cali Condors набрала 55 очков (из них 35 – Лилли Кинг), «энергетики» и «львы» взяли по 15 очков, и ни одного очка не набрала LA Current.

В мужских скин-рейсах выбор был за «энергетиками», и они также выбрали брасс в расчете на Илью Шимановича, однако у «львов» здесь был могучий дуэт Адам Пити – Кирилл Пригода, который и взял два первых места в четвертьфинале, оставив Шимановича на третьем.

Однако, в полуфинале Илья был уже первым, обойдя Адама, но в финале они поменялись местами.

Итого, в мужских скин-рейсах «львы» взяли 43 очка (из них 31 очко – Адам Пити), а «энергетики» – 25 (из них 22 очка – Илья Шиманович).

«Кондоры» прибавили к своему результату 15 очков, «поток» – 2.

Итоговое положение команд:

Cali Condors – 561.5 очка

Energy Standard – 464.5

London Roar – 391

LA Current – 298

Победителем второго сезона Международной Лиги Плавания вполне заслуженно стала команда Cali Condors, взявшая первые места во всех 6-ти матчах Лиги – 4-х отборочных, полуфинале и финале. Прошлогодний победитель – Energy Standard – стал вторым, дважды уступив «кондорам» в очных поединках.

Самым ценным участником (MVP) и финала, и всей Лиги стал Калеб Дрессель.

В ходе соревнований было установлено 9 официальных мировых рекордов и 4 неофициальных (все неофициальные – командой Energy Standard в эстафетах, где выступали представители разных стран).



Материал подготовлен пресс-службой ISL,

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