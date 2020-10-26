Спорт Los Angeles Current только на скин-рейсах вырвал победу у Tokyo Frog Kings

2020-10-26 09:08 129

ВТОРОЙ ДЕНЬ ТРЕТЬЕГО МАТЧА МЕЖДНАРОДНОЙ ЛИГИ ПЛАВАНИЯ (ISL): Los Angeles Current только на скин-рейсах вырвал победу у Tokyo Frog Kings

25 октября 2020 года в Дунай-Арене (Duna-Arena), Будапешт, прошел второй день третьего матча Международной Лиги плавания, в котором в тяжелейшей борьбекоманда Los Angeles Current обошла Tokyo Frog Kings.

После первого соревновательного дня положение команд было следующим:

LA Current – 262,5 очка

Tokyo Frog Kings – 248,5 очков

Toronto Titans – 208.5 очков

Aqua Centurions – 156.5 очков

Главное преимущество команды из Лос-Анжелеса над «лягушками» состояло не в символическом отрыве в 14 очков, а в праве выбрать стили плавания для скин-рейсов (гонки на выбывание), что, в итоге, и стало решающим фактором в этом матче.

Напомним, что LA Current выиграла обе комбинированные эстафеты 4х100 у мужчин и женщин, и, вполне, очевидно, тренерский штаб команды выбрал вольный стиль для женщин – под БэрилГасталделло(Beryl Gastaldello)и плавание на спине – под Райана Мэрфи (Ryan Murphy).

Уже по ходу второго дня БэрилГасталделлодала понять, что находятся в прекрасной форме: она легко выиграла 100 метров вольным стилем, а на дистанции 50 метров баттерфляемвновь повторила рекорд Лиги по очкам, взятым на «джек-поте» (24). А вот Райан Мэрфив заплывах второго дня не участвовал, сохраняя силы для решающих заплывов. Забегая вперед, отметим: оба спортсмена выбрали для себя оптимальные стратегии победы на скин-рейсах.

Отметим также, что «титаны» и «центурионы» во второй день выглядели статистами на фоне эпической битвы между LA Current иТokyo Frog Kings, державшей зрителей в напряжении до самого финала.

Aqua Centurions, похоже смирилась с последним местом, регулярно, «раздаривая» соперникам очки на «джек-поте», а нередко, получая еще и штрафные очки за то, что пловцы не укладывались в «сплит-тайм» (минимальное время, за которое необходимо преодолеть данную дистанцию). Яркими моментами у «центурионов» стали лишь победы Алессандро Миресси (Alessandro Miressi) в мужской 100-метровке вольным стилем и Себастиан Сабо (Szebasztian Szabo) – 50 метров баттерфляем у мужчин; еще одним относительным успехомможносчитать 2-3 места «центурионов», взятые на 100-та метрах брассом у мужчин.

Как и в первый день можно констатировать полный провал женщин в составе Aqua Centurions, хотя, забегая вперед, заметим, что в женском скин-рейсе представительница «центурионов»ЛидонМуньос дель Кампо (Lidon Munoz del Campo)сыграла очень важную роль.

Toronto Titans, очень быстро расставшись с шансами побороться за второе место, тем ни менее, демонстрировали вполне достойный уровень. Как и в первый день, победe «титанам» в индивидуальном заплыве принес Антон МакКи (Anton McKee), на этот раз на дистанции 100 метров брассом у мужчин. На женских дистанциях победы одержалиКайли Мэсс (Kylie Masse) – 100 метров на спине иРебекка Смит (Rebecca Smith) – 200 метров вольным стилем. Кроме того, Мишель Колеман (Michelle Coleman) была первой в четвертьфинале женского скин-рейса.

Ну, а главную драму дня составило бескомпромиссное соперничество LA Current и Tokyo Frog Kings. После третьего заплыва дня «лягушки» не только догнали, но и перегнали на 5 очков американцев: СузукаХасегава (Suzuka Hasegawa)в женском баттерфляе взяла «джек-пот» на 19 очков, а ее подруга по команде СакикоШимизу (Sakiko Shimizu) стала второй.

Ответный удар Тома Шилдса (Tom Shields), выигравшего дистанцию 200 метров баттерфляем, был не столь убедителен: его напарник занял последнее место и скромный «джек-пот» в 12 очков лишь на очко превысил результат «лягушек», занявших 2-е и 6-е места.

Три подряд победы командыиз Токио: РиосукиИрие (Ryosuke Irie) на дистанции 100 метров на спине, Руны Имаи (Runa Imai)и Владимира Морозова (Vladimir Morozov) – на 100-та метрах женского и мужского комбинированного плавания, соответственно с одинаковыми «джек-потами» в 12 очков, а также победа Кацухиро Мацумото (Katsuhiro Matsumoto)на 200-та метрах вольным стилем у мужчин в сумме с двумя 4-ми и двумя 5-ми местами вторых участников этих заплывов, дало «лягушкам» отрыв в 26 очков.

Упомянутая выше блестящая победа БэрилГастаделло на 50-ти метрах баттерфляем в сумме со вторым место одноклубницы Бэрил– Алиса Марш (Alyssa Marsh)прибавилоLA Current 31 очко при нуле очков у Tokyo Frog Kings,что позволило американцам на 5 очков обойти японскую команду.

Однако, после мужского баттерфляя на ту же дистанцию, «лягушки» вновь вышли вперед, правда, всего на 1 очко.

Далее была успешная для токийцев дистанция 100 метров брассом, где победила МихоТерамура (Miho Teramura), набрав вместе с подругой по команде 15 очков против всего 5-ти очков LA Current.

Победой в смешанной 4х100 вольным стилем первого составаLA Current не смогла сократить отставание, потому что второй состав команды показал последний результат, а «лягушки», заняв скромные 3-е и 6-е места, получили, даже, на 2 очка больше.

После этого последовала победы ЮиОхаси (Yui Ohashi)(с «джек-потом» в 15 очков) и ХагиноКосуки (Hagino Kosuke)в комбинированных заплывах на 400 метров у женщин и мужчин, при этом вторые представители Tokyo Frog Kings заняли 3-е и 2-е места соответственно, зафиксировав отрыв «лягушек» в 27 очков.

Перед скин-рейсами положение лидеров было следующим:

Tokyo Frog Kings – 469,5 очков

LA Current – 442,5 очка

Однако, этот разрыв оказался недостаточным, чтобы нейтрализовать преимущество выбора тренерским штабом LA Current стиля плавания на оба скин-рейса.

Фактически, судьба матча была предрешена уже в четвертьфинале женского скин-рейса, из которогообе американки – Абби Вейтзель (AbbeyWeitzel)и БэрилГасталделловышли в полуфинал, а обе японки –Руна Имаии ЧихироИгараши (Chihiro Igarashi), показав одинаковый результат, всего на 0.01 секунды отстали от представительницыAqua Centurions –ЛидонМуньос дель Кампо. Так «центурионы», безнадежно отставшие в матче, напоследок существенно повлияли на распределение двух первых мест.

А БэрилГасталделлои Абби Ветзель, еще и «дуплетом» вышли в финал, где победила Гасталделло, став MVP (самым ценным участником матча). Всего же представительницы LA Current набрали в скин-рейсах 55 очков против 7 у Tokyo Frog Kings, что и предрешило исход матча.

Перед мужским скин-рейсом у японской команды имелись исключительно теоретические шансы на победу: для этого нужен был сначала подвиг – выход обоих пловцов в полуфинал, а затем чудо – их выход в финал. Подвиг «лягушки» совершили: Такеши Кавамото (Takeshi Kawamoto) иИриеРиосуке (IrieRiosuke)с одинаковым результатом заняли 3-4 места в четвертьфинале.

Однако, чуда не произошло, хотя для Ириевыход в финал, где он отстал от Райана Мэрфивсего на 0.08 сек, можно считать личным подвигом.

Итоговый результат:

LA Current – 535,5 очка (4 командных очка)

Tokyo Frog Kings – 206,5 очков (3)

Toronto Titans – 401.5 очков(2)

Aqua Centurions – 260.5 очков (1).

В результате, команда из Лос-Анджелеса формально вышла в лидеры Лиги – 6 очков после 2-х матчей (в первом матче LA Current заняла третье место). Однако, впереди вторые матчи команд, которые заняли 1-2 места в своих первых матчах, поэтому, скорее всего, уже после следующего матча лидер Лиги сменится.

Материал подготовлен пресс-службой ISL,

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