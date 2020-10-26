Коронавирус ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило коронавирус у Бущана и Миколенко

2020-10-26 16:30 186

 

Киевское «Динамо» подтвердило позитивные результаты тестирования на коронавирус у двоих игроков первой команды.

«Накануне вылета на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ференцварошем» игроки и персонал первой команды «Динамо» сдали обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории.

У двоих игроков, а именно у Георгия Бущана и Виталия Миколенко, тесты выявились положительными. Кроме того, COVID-19 выявлен у тренера «Динамо» по физической подготовке Виталия Кулыбы. Все трое чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции.

У всех остальных игроков, тренеров и персонала результаты тестов – отрицательные. Они готовятся к вылету в Будапешт на матч с «Ференцварошем», – сказано в сообщении столичного клуба.

Встреча «Ференцварош» – «Динамо» состоится в среду, 28 октября. Начало в 22:00 по Киеву.

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