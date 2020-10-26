Коронавирус Италию и Израиль охватили массовые протесты: полиция применила слезоточивый газ

2020-10-26 18:30 144

Итальянские города охватили массовые протесты в связи с новыми карантинными ограничениями. Кроме того, масштабные митинги против усиления противоэпидемических мер прошли в Израиле, где из-за коронавируса ввели тотальный карантин.

Неаполь, Италия: В Неаполе протест против усиления карантина перерос в столкновения с полицией. Люди жгли мусорные баки, бросали в полицейских дымовые шашки, бутылки и пиротехнику. В свою очередь правоохранители разогнали людей слезоточивым газом. Двух митингующих полицейские задержали. Это первые подобные протесты в городе за последние восемь месяцев.

Рим, Италия: Протесты против жесткого карантина прошли и в столице Италии - Риме. На улицы города вышли несколько тысяч митингующих. Люди запускали фейерверки и сигнальные ракеты, а также жгли мусорные баки. В результате столкновений ранены двое полицейских. Вследствие протеста десять человек задержали.

С сегодняшнего дня по всей Италии действует комендантский час, закрываются кинотеатры, театры, спортзалы и бассейны. Рестораны и бары продолжат работу, но открыты будут только до шести вечера.

Израиль: Протестовали против жесткого карантина и в Израиле. Десятки тысяч людей вышли на улицы против политики премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Граждане недовольны решением властей ввести жесткий карантин. Люди говорят, что такие ограничения негативно повлияли на работу малого и среднего бизнеса. По данным местной полиции, только в Тель-Авиве задержали шесть человек.

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