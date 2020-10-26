Коронавирус В Черновцах критическая ситуация с COVID-19: больницы забиты

2020-10-26 19:30 237

Мэр Черновцов Алексей Каспрук сообщил, что Черновицкая городская больница прекратила прием пациентов с коронавирусом из-за отсутствия мест.

Как передает Хвиля, об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

Это в то время, как в области за минувшие сутки зафиксировали 289 случаев COVID-19.

«У нас реальная проблема с коронавирусом. В пятницу приостановили госпитализацию в городскую больницу. Мест в больнице больше нет», - подчеркнул Каспрук.

При этом он не уточнил, какие меры власть предприняла в связи с этим.

Следует отметить, что жертвами коронавируса в Украине становятся не только обычные граждане, но и медицинские работники, ведущие борьбу с опасным заболеванием. Так, в начале эпидемии коронавирусной инфекции в Украине с весны текущего года скончались 140 медицинских работников. Еще в первых числах апреля количество врачей от общего числа заболевших COVID-19 пациентов составляло порядка двадцати процентов.

Тем временем, в Чернобыльской больнице Харькова пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирус делают попытки покончить жизнь самоубийством. 25 октября пациент в возрасте 69 лет выпрыгнул из окна 4-го этажа и погиб.

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