Экономика Доллар в Украине продолжает дорожать - точный курс валют на 27 октября

2020-10-27 11:42 237

Нацбанк Украины установил на 27 октября курс доллара на уровне 28,33 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

По сравнению с первым днем рабочей недели американская валюта по отношению к гривне подорожала на 4 коп.

А вот единая валюта ЕС продолжает постепенно терять свои позиции. За сутки евро упал в цене на 5 коп., его официальный курс составляет 33,49 грн.

Напомним, Межбанковские валютные торги в Украине вчера закрылись долларом по 28,34-28,35 грн.

Таким образом, по сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день доллар в покупке и в продаже подорожал на 3 коп. Евро к закрытию торгов в покупке подешевел на 3 копейки, а в продаже - на 4 коп. Его курс сейчас составляет 33,47-33,49 грн.

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