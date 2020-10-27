Коронавирус Вспышка коронавируса в Офисе Зеленского: появились новые детали о заболевших

2020-10-27 17:30 216

 

Семья заместителя руководителя Офиса президента Украины Юлии Ковалив заразилась коронавирусом.

Об этом политик написала на своей Facebook-странице.

Положительные тесты на Covid-19 получила сама Юлия, ее муж и дети. Она отметила, что все они чувствуют себя удовлетворительно, находятся на самоизоляции под наблюдением врача.

Также Ковалив подчеркнула, что вся ее семья придерживалась карантинных правил.

По данным издания "Украинская правда", коронавирус также подозревают у нескольких заместителей председателя Офиса президента Андрея Ермака.

"У одного подтверждение есть. У других двух подозревают", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, как пишет LIGA.net, что коронавирусом также заразился еще один заместитель главы Офиса президента Андрея Ермака Андрей Смирнов. Он находится на самоизоляции.

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