Коронавирус Украина вышла на 22-е месте в мире по заражению китайским коронавирусом

2020-10-28 14:43 195

По данным ресурса Worldometer, Украина по состоянию на 28 октября оказалась на 22-м месте по заражению коронавирусом Сovid-29 в мире.

Наибольшее количество случаев зафиксировано в США (9 млн ), Индии (7,9 млн) и Бразилии (5,4 млн).

За прошедшие сутки в мире обнаружили 459 тыс. 20 случаев заражения коронавирусом, в частности, 223 тыс. новых больных зафиксировано в странах Европы. Что касается, ситуации с пандемией в Европе, то здесь Украина на 7-м месте. Первое место в данном антирейтинге заняла Россия, далее идут Франция и Испания.

Напомним,  за минувшие сутки в Украине выявили 7474 новых случая инфицирования коронавирусом.

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