Мир Власти Турции жестко отреагировали на публикацию некорректной карикатуры на Эрдогана

2020-10-28 15:45 216

Власти Турции отреагировали на публикацию некорректной карикатуры на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo, обвинив издание в культурном расизме и ненависти. Такую позицию выразил пресс-секретарь турецкого президента Фахреттин Алтун в Twitter.

"Charlie Hebdo только что опубликовал серию так называемых карикатур, полных гнусных изображений якобы нашего президента. Мы осуждаем эту отвратительную попытку данного издания распространять культурный расизм и ненависть", - написал он.

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал на обложке своего номера, который выйдет 28 октября, карикатуру на президента Турции Реджепа Эрдогана. Издание обнародовало рисунок в Twitter.

На карикатуре якобы турецкий президент сидит в кресле в нижнем белье, держит в одной руке банку с напитком, а другой задирает платье женщины в хиджабе. "Эрдоган. В частной жизни он очень игривый", – гласит заголовок.

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