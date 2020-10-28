Коронавирус Мэр Борисполя умер от коронавируса - он лидировал в избирательной гонке

2020-10-28 19:00 300

В среду, 28 октября, от коронавируса умер действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук, который лидировал в избирательной гонке.

Об этом сообщает ZN.ua.

Накануне появилась информация, что Федорчук заболел СOVID-19. Кроме того, коронавирус диагностировали у трех его заместителей. Мэр Борисполя был госпитализирован в инфекционное отделение Переяславской больницы. Его состояние оценивали как тяжелое.

Анатолий Федорчук на должности Бориспольского городского головы работал с 18 апреля 2006 года. В ноябре ему должен был исполниться 61 год. Родом политик из Хмельницкой области. На последних местных выборах баллотировался от партии "Наш край".

Как известно, Федорчук жил в Борисполе минимум с 1985 года. Он работал учителем истории, но впоследствии начал карьеру в правоохранительных органах.

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