Коронавирус Польша положила глаз на украинских медиков из-за нехватки 70 тыс. врачей

2020-10-28 21:30 168

Власти Польши решили восполнить нехватку медиков в разгар эпидемии коронавируса за счет врачей из Украины.

С этой целью местный сейм предложил упростить процедуру приема на работу врачей-специалистов, получивших профессиональную квалификацию за пределами ЕС. Об этом информирует UBR со ссылкой на аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal, передает Вести.

Проект закона находится на финальной стадии принятия в парламенте, после чего его должен будет подписать президент. Польша решила переманить медиков из Украины в рамках внесения изменений в закон о борьбе с Covid-19.

В Высшей врачебной палаты подсчитали, что дефицит врачей в стране составляет 68 тыс. врачей. Польские медики увольняются из-за пандемии коронавирусной инфекции. До карантина медработники на протяжение нескольких лет в поисках более высоких зарплат выезжали в более богатые страны ЕС

Польские больницы смогут брать на работу врачей на срок до пяти пяти лет. Первый год наши врачи будут работать под контролем польских коллег. На данный момент в Польше действует достаточно сложная процедура подтверждения врачебной квалификации.

"Но сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда украинские врачи и медперсонал уже трудятся в Польше, но часто не по профессии. Или едут по самым популярным для украинских медиков направлениям — в Чехию и Словакию, где процедуры подтверждения их квалификации намного проще и быстрее", — объясняет глава Gremi Personal Евгений Кириченко.

Как сообщалось ранее, Польшу захлестнули массовые протесты после закона, фактически запрещающего аборты.

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