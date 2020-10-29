Коронавирус В Германии заявили о скором коллапсе службы здравоохранения

2020-10-29 18:30 258

В Германии наблюдается драматическая ситуация из-за числа новых случаев коронавируса. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель, пишет Европейская правда.

По ее словам, в стране растет заболеваемость COVID-19 и это грозит коллапсом службы здравоохранения страны.

"Такая динамика перегрузит наши отделения интенсивной терапии в течение нескольких недель. Действовать только после заполнения больничных коек было бы слишком поздно", - отметила Меркель.

Также она объяснила новые карантинные меры в стране.

Меркель подчеркнула, что понимает "разочарование" в связи с пандемией и новыми ограничениями, но она призвала законодателей и общественность внести свой вклад, чтобы замедлить распространение вируса.

В Германии за последние сутки зарегистрировано 16 774 новых случаев заражения коронавируса, что стало самым высоким ежедневным показателем в стране с начала пандемии.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире