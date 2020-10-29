В Германии заявили о скором коллапсе службы здравоохранения

В Германии наблюдается драматическая ситуация из-за числа новых случаев коронавируса. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель, пишет Европейская правда.
По ее словам, в стране растет заболеваемость COVID-19 и это грозит коллапсом службы здравоохранения страны.
"Такая динамика перегрузит наши отделения интенсивной терапии в течение нескольких недель. Действовать только после заполнения больничных коек было бы слишком поздно", - отметила Меркель.
Также она объяснила новые карантинные меры в стране.
Меркель подчеркнула, что понимает "разочарование" в связи с пандемией и новыми ограничениями, но она призвала законодателей и общественность внести свой вклад, чтобы замедлить распространение вируса.
В Германии за последние сутки зарегистрировано 16 774 новых случаев заражения коронавируса, что стало самым высоким ежедневным показателем в стране с начала пандемии.
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