Политика Зеленский отреагировал на решение КС о декларациях

2020-10-29 19:30 228

 

Электронное декларирование будет работать, законопроекты по восстановлению его работы подадут в Раду как неотложные, заверил Зеленский.

Система электронного декларирования будет работать, несмотря на решение Конституционного суда. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на внеочередном заседании СНБО в четверг, 29 октября.

Кроме того, законопроекты по восстановлению его работы должны быть поданы в Верховную Раду как неотложные.

Зеленский также ожидает от судей КСУ пояснений причин принятия решения, вызвавшего резкое неодобрение ЕС.

Напомним, что ранее судьи КС на закрытом заседании признали неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Позже в ЕС отреагировали на решение КСУ по декларациям. В Представительстве Евросоюза напомнили, что финансовая помощь Украине связана с деятельностью антикоррупционных органов.

Уже сегодня СМИ сообщили, что из-за КС Украина может лишиться безвиза. Европейская комиссия получила основания для приостановки безвизового режима с ЕС для украинцев, по данным дипломатических источников.

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