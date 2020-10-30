Коронавирус В ЕС разработали единую систему противодействия пандемии коронавируса

2020-10-30 13:16 201

Европейские страны должны координировать действия в пяти сферах, являющихся ключевыми в сдерживании коронавируса, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен по итогам телеконференции лидеров стран-членов ЕС.

Обмен данными между странами и Европейским центром профилактики и контроля заболеваемости (ECDC) в режиме реального времени

Это позволит оценивать наличие возможностей интенсивной терапии и при необходимости оказывать пациентам трансграничную помощь. Еврокомиссия объявила о мобилизации суммы в 220 млн евро - их направят на финансирование безопасной трансграничной транспортировки таких пациентов.

Обмен опытом, аналитическими и научными данными

С этой целью запускают единственную платформу, которая объединит специалистов, консультирующих правительства в каждой из стран, и экспертную помощь на уровне Европейского Союза.

Массовое тестирование

Главы государств и правительств согласились создать систему быстрого взаимного признания тестов, особенно быстрых, разработанных совсем недавно. Координация на европейском уровне позволит странам найти оптимальный баланс между "традиционными" и быстрыми тестами и взаимно признавать их результаты в пределах всего ЕС, что будет особенно важным после того, как для граждан будет постепенно обновляться свобода передвижения.

Отслеживание болезни

 Уже 22 страны запустили собственные системы мобильных приложений для отслеживания путей распространения коронавируса. Еврокомиссия разработала единую платформу для совместимости таких приложений и призвала все страны присоединиться к этой платформе.

Вакцинация

В этой сфере Еврокомиссия определила три приоритета: быстрое признание вакцин с обеспечением их надежности и безопасности, справедливое распределение вакцин и координация на уровне ЕС национальных планов вакцинации.

Напомним, что в ЕС вводят единую систему перемещения в зоне Шенгена на период пандемии. Все регионы будут классифицированы по четырем цветовым категориям в зависимости от распространения заболевания. Каждому региону будут соответствовать правила пересечения границ.

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