Коронавирус По числу заразившихся covid-19 в мире лидируют США, Индия и Бразилия

2020-10-30 17:32 249

По данным американского университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии во всем мире зафиксировано 45 млн 41 тыс. 948 случаев заражения коронавирусом.

В число стран с 5 млн и более подтвержденными случаями заражений коронавирусом вошли США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 8 млн 944 тыс. 934 заражения коронавирусом и 228 тыс. 656 летальных исходов. Более 3,5 млн человек в США излечились от коронавируса.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где зафиксировано 8 млн 88 тыс. 851 заболевших коронавирусом при 121 тыс. 90 смертельных случаях и более 7,3 млн поправившихся.

Далее идет Бразилия. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 млн 494 тыс. 376 случаев заражения, умерли 158 тыс. 969, вылечены более 4,9 млн человек.

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