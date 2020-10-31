Коронавирус Новый рекорд: в Украине за сутки зафиксировали 8752 новых случая коронавируса

2020-10-31 10:30 261

 

По состоянию на 9:00 субботы, 31 октября, в Украине было 387 481 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 7 196 летальных, 158 928 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 8 752 новых случая коронавируса — это рекорд количества новых больных в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

При этом за сутки выздоровели 3 902 пациента, а умерли 155 человек.

Указано, что всего было проведено 3 271 961 тестирование методом ПЦР. .

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 10 342 случая;

Волынская область — 13 554 случая;

Днепропетровская область — 15 071 случай;

Донецкая область — 10 392 случая;


Житомирская область — 14 257 случаев;

Закарпатская область — 14 470 случаев;

Запорожская область — 9 909 случаев;

Ивано-Франковская область — 20 392 случая;

Кировоградская область — 2 514 случаев;

город Киев — 37 549 случаев;

Киевская область — 16 464 случая;

Львовская область — 29 828 случаев;

Луганская область — 3 635 случаев;

Николаевская область — 7 782 случая;

Одесская область — 24 623 случая;

Полтавская область — 9 563 случая;

Ровенская область — 19 158 случаев;

Сумская область — 11 750 случаев;

Тернопольская область — 20 669 случаев;

Харьковская область — 36 297 случаев;

Херсонская область — 3 960 случаев;

Хмельницкая область — 15 724 случая;

Черновицкая область — 21 658 случаев;

Черкасская область — 9 157 случаев;

Черниговская область — 8 763 случая.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 31 октября в Центр поступило 9 328 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 462 114 сообщений о подозрении на COVID-19.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Глава МОЗ Украины считает, что вводить полный локдаун не стоит

2020-10-30 14:15 471

ПОЛНЫЙ СПИСОК С понедельника вводится новое деление на зоны карантина - найди свою область и город

2020-10-30 12:14 465

В Украине впервые более 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом - ситуация по областям

2020-10-30 10:39 942

Карантин в Украине: в Минздраве рассказали, что с 1 ноября изменится в больницах

2020-10-29 22:00 933

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Динамо подтвердили, что Бойко сдал положительный тест на COVID-19

2020-10-31 14:30 120

Кабмин расширил список товаров для борьбы с Covid-19, закупаемых по упрощенной процедуре

2020-10-31 11:00 249

Новый рекорд: в Украине за сутки зафиксировали 8752 новых случая коронавируса

2020-10-31 10:30 261

Францию накрыла вторая волна коронавируса, повторно вводят жесткий карантин

2020-10-30 22:12 456
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Динамо подтвердили, что Бойко сдал положительный тест на COVID-19 2020-10-31 14:30 120
Кабмин расширил список товаров для борьбы с Covid-19, закупаемых по упрощенной процедуре 2020-10-31 11:00 249
Новый рекорд: в Украине за сутки зафиксировали 8752 новых случая коронавируса 2020-10-31 10:30 261
Францию накрыла вторая волна коронавируса, повторно вводят жесткий карантин 2020-10-30 22:12 456

Лента

15:00 Украинцам ответили на главный вопрос при оформлении пенсии
14:30 В Динамо подтвердили, что Бойко сдал положительный тест на COVID-19
14:00 Лукашенко пригрозил протестующим жесткой расправой
13:30 Армения запросила помощь у России по Карабаху
13:00 Сокрушительный удар доллара, в Нацбанке признались, что происходит: «Гривна девальвировала почти на…»
12:30 Путь к слабоумию: ученые доказали, что спорт может навредить мозгу
12:00 Как загадать желание на Хэллоуин, чтобы оно сбылось: главные ритуалы и обряды 31 октября
11:30 Бокс. Александр Усик – Дерек Чисора: где и когда смотреть онлайн трансляцию боя
11:00 Кабмин расширил список товаров для борьбы с Covid-19, закупаемых по упрощенной процедуре
10:30 Новый рекорд: в Украине за сутки зафиксировали 8752 новых случая коронавируса