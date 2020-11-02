Коронавирус В «Слуге народа» нашли объяснение задержкам зарплат

2020-11-02 17:00 207

 

Гетманцев назвал причину роста задолженности по зарплатам во всех сферах экономики

Гетманцев назвал причину роста задолженности по зарплатам во всех сферах экономикиГетманцев назвал причину роста задолженности по зарплатам во всех сферах экономики

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп Даниил Гетманцев сообщил о продолжении роста задолженности по зарплатам во всех сферах экономики.

Как отметил он в эфире телеканала «Украина 24», причиной этого явления является кризис, возникший из-за пандемии коронавируса.

«На самом деле задолженность растет сейчас во всех секторах экономики. Это объясняется коронакризисом, той ситуацией, которая сложилась», - сказал Гетманцев.

Он отметил, что в прошлом году задолженность по зарплатам в Украине была сравнительно небольшой, однако коронакризис стал явлением, которое повлияло на всех.

«Если частное предприятие закрывается, не работает, у него нет денег на выплаты зарплаты, то, наверное, мало что сделаешь», - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным омбудсмена Людмилы Денисовой, задолженность по зарплатам в Украине по состоянию на октябрь выросла до 200 млн долларов, что на 24% больше, чем в прошлом году.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

фото В упавшем метеорите нашли следы внеземной жизни

2020-10-28 16:30 870

Ляшко снова не попал в Верховную Раду, его обошел кандидат от "Слуги народа"

2020-10-28 10:38 615

Украинцам объяснили, почему зарплаты и пенсии на карточках могут арестовать

2020-10-27 18:00 1563

В Черкасской области в главы ОТО баллотировался всего один кандидат

2020-10-26 14:45 720

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Британии разработан тест, обнаруживающий коронавирус за секунды

2020-11-02 20:00 33

"Штраф до 170 тысяч гривен": в полиции предупредили, что нельзя делать украинцам до 31 декабря

2020-11-02 19:30 108

В «Слуге народа» нашли объяснение задержкам зарплат

2020-11-02 17:00 207

Харьковская область стала лидером по числу новых случаев covid-19

2020-11-02 15:46 210
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Британии разработан тест, обнаруживающий коронавирус за секунды 2020-11-02 20:00 33
"Штраф до 170 тысяч гривен": в полиции предупредили, что нельзя делать украинцам до 31 декабря 2020-11-02 19:30 108
В «Слуге народа» нашли объяснение задержкам зарплат 2020-11-02 17:00 207
Харьковская область стала лидером по числу новых случаев covid-19 2020-11-02 15:46 210

Лента

20:00 В Британии разработан тест, обнаруживающий коронавирус за секунды
19:30 "Штраф до 170 тысяч гривен": в полиции предупредили, что нельзя делать украинцам до 31 декабря
19:00 Тарифы на телевидение резко взлетят, названы новые суммы: кому и сколько придется платить
18:30 Во вторник Украина окажется в плену ветров и дождей - синоптик
18:00 Страна на грани катастрофы: Зеленский экстренно обратился к украинцам
17:30 Ляшко: Во Дворце спорта начали разворачивать госпиталь для больных на COVID-19
17:00 В «Слуге народа» нашли объяснение задержкам зарплат
16:30 Рухнувший на Землю метеорит раскрыл неожиданную тайну Марса
15:46 Харьковская область стала лидером по числу новых случаев covid-19
15:14 Министр Степанов пояснил, почему возникают проблемы с кислородом для больниц