Коронавирус В «Слуге народа» нашли объяснение задержкам зарплат

2020-11-02 17:00 207

Гетманцев назвал причину роста задолженности по зарплатам во всех сферах экономики

Гетманцев назвал причину роста задолженности по зарплатам во всех сферах экономикиГетманцев назвал причину роста задолженности по зарплатам во всех сферах экономики

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп Даниил Гетманцев сообщил о продолжении роста задолженности по зарплатам во всех сферах экономики.

Как отметил он в эфире телеканала «Украина 24», причиной этого явления является кризис, возникший из-за пандемии коронавируса.

«На самом деле задолженность растет сейчас во всех секторах экономики. Это объясняется коронакризисом, той ситуацией, которая сложилась», - сказал Гетманцев.

Он отметил, что в прошлом году задолженность по зарплатам в Украине была сравнительно небольшой, однако коронакризис стал явлением, которое повлияло на всех.

«Если частное предприятие закрывается, не работает, у него нет денег на выплаты зарплаты, то, наверное, мало что сделаешь», - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным омбудсмена Людмилы Денисовой, задолженность по зарплатам в Украине по состоянию на октябрь выросла до 200 млн долларов, что на 24% больше, чем в прошлом году.

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