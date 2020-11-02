В Раде нашли способ обойти скандальное решение КСУ: подробности

В Украине хотят принять законопроект, который отменит решение Конституционного суда по поводу прав Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Об этом сообщает "Украинская правда".
Такой проект закона подготовил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. В нем говорится о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции". Его цель - восстановить положение Закона №1700-VII ("О предотвращении коррупции") в редакции, которая действовала до решения Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года № 13-р/2020.
Какие права предлагают вернуть НАПК:
Также хотят разработать законопроект, который будет нацелен для предотвращения коррупции в отношении судей, а также механизм привлечения их к ответственности.
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