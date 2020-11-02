Коронавирус Как лечить легкий COVID дома: советы врача

2020-11-02 22:00 435

В этом материале приводится информация о том, что следует делать, если вы находитесь дома и заболели или можете быть больны COVID-19, пишет mskcc.org.

Информация о COVID-19

COVID-19 — это вирусное заболевание, которое может поражать легкие и дыхательные пути. Симптомы COVID-19 могут быть слабо или сильно выраженными. Они могут включать:

повышенную температуру (выше 100,4° F или 38° C);

кашель;

проблемы с дыханием (например одышка или сдавленность в груди);

боль в теле;

озноб;

слабость (чувство сильной усталости или упадок сил);

потерю вкусовых ощущений и обоняния;

головную боль;

диарею (жидкий или водянистый стул).

Вы можете впервые заметить эти симптомы через 2–14 дней после заражения вирусом. Они могут сохраняться в течение 1–3 недель. Как правило, у больных раком симптомы такие же, как и у других людей.

У некоторых заболевших COVID-19 симптомы могут не проявляться (т. е. болезнь проходит бессимптомно). Даже при отсутствии симптомов вы все равно можете распространять вирус и заражать других людей.

У многих людей может наблюдаться кашель в течение нескольких недель после того, как они переболели вирусным заболеванием, таким как COVID-19. Если кашель не усиливается или, наоборот, ослабевает, то нет причин для беспокойства. Старайтесь кашлять в согнутый локоть или прикрывайте рот и нос салфеткой. Если кашель усиливается, или в мокроте (слизи, которую вы откашливаете) появилась кровь, чего ранее не бывало, или при кашле выделяется большее количество мокроты, позвоните своему медицинскому сотруднику.

Как справиться с симптомами

Лекарства

От повышенной температуры, болей в теле и головной боли можно принять acetaminophen (Tylenol®).

Не принимайте больше 3 г acetaminophen в течение суток. Слишком большое количество вредно для печени.

Acetaminophen — очень распространенный компонент многих безрецептурных и рецептурных лекарств. Всегда читайте этикетки принимаемых лекарств. Иногда на этикетке полное название acetaminophen не указывается.

Безрецептурные лекарства от простуды не ускорят выздоровление от COVID-19. Но они могут помочь вам при кашле, боли в горле или заложенности носа. Не принимайте противоотечное средство, если у вас высокое артериальное давление.

Антибиотики не ускорят выздоровление от COVID-19. Не принимайте антибиотики, если их не назначил ваш медицинский сотрудник.

Если коронавирусное заболевание COVID-19 проходит бессимптомно, не принимайте безрецептурные лекарства от простуды или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как acetaminophen (Tylenol®), ibuprofen (Advil®) и naproxen (Aleve®). Эти препараты могут скрывать симптомы COVID-19. Можно принимать aspirin в низкой дозировке (81 миллиграмм [мг] в сутки) после получения соответствующего указания от медицинского сотрудника. Если вам кажется, что дозу нужно увеличить, обратитесь к своему медицинскому сотруднику.

Отслеживайте температуру

Измеряйте температуру ежедневно 2 раза в день — утром и вечером.

Если вы проходите курс химиотерапии, и у вас поднялась температура до 100,4 °F (38 °C) и выше, позвоните своему медицинскому сотруднику.

Если температура 102 °F (38,9 °C) и выше держится в течение 24 часов и не снижается после приема acetaminophen, позвоните своему медицинскому сотруднику.

Прием пищи и питье

Еда должна быть легкой. К примеру, вместо 3 основных приемов пищи ешьте 6 раз в день небольшими порциями. Это поможет справиться с тошнотой и решит проблему потери аппетита.

Выпивайте по 8–10 стаканов (объемом 8 унций [240 мл]) жидкости каждый день. Подойдет вода, спортивные напитки, безалкогольные напитки без кофеина, соки, чай и суп. Это поможет вам предотвратить обезвоживание и вывести мокроту из носа и легких.

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