Политика Слуги народа заговорили о готовящемся роспуске Конституционного суда

2020-11-03 11:15 327

Депутаты из фракции Слуга народа поддержат президентский законопроект по перезагрузке Конституционного суда, если не найдут "менее болезненных решений". 

"Фракция будет готова поддержать этот законопроект, если мы не найдем других, скажем так, менее болезненных решений", - сообщила СМИ замглавы комитета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко из Слуги народа.

По ее словам, речь идет о возможности "менее болезненных решений - это, среди прочего, добровольная отставка председателя Конституционного суда и других судей, которые принимали решения, имея конфликт интересов, в нарушение закона".

Политик признала, что депутаты на такое решение судей "не могут повлиять, но это может быть позиция судей КСУ".

"Пусть это будет моя субъективная точка зрения, но, по моему мнению, КСУ принял это решение с нарушением и духа, и буквы закона. Соответственно, они подорвали доверие к КСУ. Тогда, когда это доверие подорвано, единственное, что могут судьи сделать последнее хорошее для этой страны, - это просто уйти со своего поста и, таким образом, восстановить доверие к государственному органу", - отметила депутат.

Также нардеп подчеркнула, что, если президентский законопроект будет вынесен в сессионный зал, то после принятия его в первом чтении он будет дорабатываться. По ее словам, еще прорабатываются различные варианты разрешения ситуации.

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