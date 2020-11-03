Политика Судьи Конституционного суда пригрозили Зеленскому парламентским кризисом

2020-11-03 11:42 363

Принятие парламентом предложенного президентом Владимиром Зеленским законопроекта об увольнении судей Конституционного суда может привести к парламентскому кризису. Об этом в комментарии "УНН" сказал судья Конституционного суда Игорь Слиденко.

"Подавляющее большинство политических сил, а именно все, кроме "Слуги народа", в парламенте, не поддержат такой подход (предложенный Зеленским). У каждого есть свои взгляды на эти вещи, у кого-то они одни, у кого-то - другие, но в любом случае, идти на явное нарушение Конституции, причем серьезное нарушение Конституции, никто не желает. Поэтому, если действительно такой закон будет проголосован, то я прогнозирую серьезный парламентский кризис", - сказал Слиденко.

Он добавил, что, по его мнению, резонансное решение КСУ "не отменяло антикоррупционную систему, не отменяло ни один орган, это решение ничего не отменяло, оно просто указало на то, что некоторые нормы являются неконституционными, потому что они неконституционные".

Напомним, КСУ признал неконституционной норму об уголовной ответственности за декларирование недостоверных сведений, чем вызвал критику со стороны как правоохранительных, так и контрольных органов. Согласно решению КСУ, уголовная ответственность за декларирование недостоверных сведений является "чрезмерным наказанием" для человека. Своим решением Конституционный суд Украины заблокировал реализацию результатов местных выборов. Суд лишил НАПК доступа к государственным реестрам, которые используются для проведения проверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти.

29 октября президент Украины созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 4288, которым предлагается лишить судей КСУ их полномочий и восстановить отмененный ими закон о декларировании.

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