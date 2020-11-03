Коронавирус Врачи при 100% заполненности коек будут сортировать больных

2020-11-03 21:30 219

Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов.

В том случае, если в больницах койки для пациентов с COVID-19 будут заполнены на 100%, врачам придется применить протокол медицинской сортировки.

Такое заявление сегодня в ходе своего выступления в Верховной Раде сделал министр здравоохранения Максим Степанов.

Протокол медицинской сортировки означает, что приоритет оказания медицинской помощи должен оказываться больным, у которых больше шансов на выживание.

В Украине по состоянию на 3 ноября 2020 года в больницах кровати для пациентов с коронавирусом были заполнены на 68,8%. Задействовано 40 987 таких коек.

Самая плохая ситуация с загруженностью больниц пациентами с COVID-19 сложилась в Полтавской (91,7%), Житомирской (85,8%) и Ивано-Франковской (81,4%) областях, и в Киеве (78,3%). Ранее стало известно, что в Украине по состоянию на утро 3 ноября 2020 года было подтверждено 411 093 случая COVID-19. Выздоровели 168 868 человек, а 7 532 – умерли.

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